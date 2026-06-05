Conjuntan saber ancestral para el rescate de cuencas

La Universidad Intercultural de Chiapas (Unich) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) firmaron este jueves un convenio de colaboración orientado a fortalecer el bienestar integral, la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes (NNA), así como el desarrollo de capacidades comunitarias para la construcción de un futuro más justo y sostenible.

También se busca el rescate ambiental de las cuencas hidrográficas y la recuperación de cultivos nativos en los 12 municipios más rezagados y pobres de la entidad, informó el rector de la casa de estudios, Javier López Sánchez.

En entrevista, el académico explicó que el acuerdo se inscribe en el programa “Universidades Ambientales” impulsado por Unicef, y aprovecha las carreras con las que ya cuenta la Unich, como Desarrollo Sustentable y Agroecología, enfocadas al cuidado de la naturaleza.

“Vamos a trabajar en el manejo de las cuencas, en la reforestación y, un tema puntual, el rescate de los cultivos nativos. Eso va a contribuir al bienestar alimentario de la población y a toda la economía social y solidaria de estos municipios”, detalló.

Municipios beneficiados

Los municipios beneficiados incluyen Oxchuc, Aldama, Tenejapa, Cancuc, Larráinzar, Chamula, Zinacantán y otros cinco más de alta marginación. Para ello, la universidad pondrá en marcha una estrategia que conjuga el conocimiento de sus investigadores –muchos de ellos originarios de diversas comunidades– con la cooperación internacional y el diálogo con autoridades locales.

López Sánchez destacó que no puede existir desarrollo donde persiste la pobreza, la desigualdad y la exclusión, ni bienestar cuando se deterioran los ecosistemas que sostienen la vida, mucho menos progreso cuando las comunidades pierden sus saberes, sus lenguas y su memoria cultural, a la par de la imposibilidad de que exista un futuro para las nuevas generaciones si no hay capacidad de cuidar el mundo que habrán de habitar.

Hanna Monsiváis Lehne, jefa de Oficina de Unicef en Chiapas, enfatizó que: “La firma de este convenio para nosotros representa mucho más que un acuerdo institucional. Para Unicef, la Unich es esta puerta invaluable para fortalecer y proponer soluciones interculturales que respondan a los retos de los municipios olvidados de Chiapas. Sabemos que estos territorios con esta diversidad y riqueza lingüística y cultural, necesitan de la ayuda de aliados para lograr que se cumplan los derechos de las niñas y los niños”.