Con una exposición fotográfica y una conferencia magistral a cargo del historiador Roberto Ramos Maza, el Congreso del Estado conmemoró el 201 aniversario de su fundación.

Instaurado en 1825, la creación del constituyente chiapaneco representó el inicio de la organización constitucional y política.

Al dar la bienvenida, la diputada Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva, señaló que Chiapas ha sido parte fundamental de la historia de México.

“Más allá de las ideologías políticas, hoy nos une todo lo que a través de 201 años se ha construido en el constituyente chiapaneco: la consolidación del régimen democrático, el fortalecimiento del federalismo, la promoción de los derechos humanos y el desarrollo integral de nuestro pueblo”, apuntó.

La diputada Selene Josefina Sánchez Cruz, presidenta de la Comisión de la Cultura y Chiapanequidad, señaló que hablar del Congreso es hablar de la historia de Chiapas, de las luchas vividas y de las decisiones que han marcado el rumbo del estado.

“El Congreso también es parte de la memoria de nuestro pueblo. Nuestro legado no se debe quedar en un pasado; hoy nos toca a nosotros continuar con responsabilidad, escuchando a la gente y trabajando para que las decisiones que aquí se toman tengan como prioridad el bienestar de la ciudadanía”, enfatizó.

La muestra fotográfica, exhibida en la sede del Poder Legislativo, constituye una síntesis visual de la evolución de la representación política y la participación ciudadana en Chiapas a lo largo de dos siglos.

En ella aparecen figuras como Mariano Robles Domínguez y Mazariegos, diputado por Chiapas en las Cortes de Cádiz de 1813; Joaquín Miguel Gutiérrez Canales, integrante de la II Legislatura local; José Gabriel Esquinca, participante en la Asamblea Departamental y en el Congreso estatal; Ángel Albino Corzo Castillejo, diputado y gobernador determinante en la aplicación de las Leyes de Reforma; Domingo Chanona, representante de la transición hacia el siglo XX; y Fidelia Brindis Camacho, promotora del derecho al voto de la mujer en 1925.

Mesa directiva

En su participación, Roberto Ramos Maza destacó la creación de la primera Mesa Directiva, presidida por Eustaquio Zebadúa, con Joaquín Gutiérrez de Arce como vicepresidente, y a Manuel Escandón, junto a Juan Crisóstomo Robles como secretarios.

Asimismo, indicó que Chiapas promulgó la primera Constitución de su historia el 19 de noviembre de 1825, abolió la esclavitud y estableció derechos y deberes de los habitantes.