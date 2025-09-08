Conmemora Icheja el 44 aniversario del INEA

Con un amplio programa de actividades educativas, culturales y deportivas, el Instituto Chiapaneco de Educación para Jóvenes y Adultos (Icheja) conmemoró el 44 aniversario de la creación del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA), el Día del Trabajador del INEA y el Día Internacional de la Alfabetización, reafirmando su compromiso con la educación de jóvenes y adultos en Chiapas.

Como parte de la conmemoración se llevó a cabo la Feria Lúdica por la Alfabetización: “Aprendamos Juntos”, el evento cultural “Voces, letras y experiencias: Chiapas Puede”, y la Jornada Deportiva Estatal Icheja 2025-Chiapas Puede.

Con gran entusiasmo, las tres coordinaciones regionales (Centro, Altos y Costa) junto a las coordinaciones de zona, participaron activamente en la Feria Lúdica por la Alfabetización: “Aprendamos Juntos”, un encuentro que reconoció los avances de las y los educandos en su proceso formativo y mostró el impacto del programa Chiapas Puede, así como de los programas educativos impulsados por el Icheja para reducir el analfabetismo y el rezago educativo en Chiapas.

Estímulos

En el evento cultural se entregaron estímulos y reconocimientos por 10, 15, 20, 25, 30 y 40 años de servicio a trabajadoras y trabajadores que han dedicado su vida a la noble tarea de llevar la educación a quienes más lo necesitan. Asimismo, se premió a los participantes del concurso de narrativa “Mi experiencia como alfabetizador”, resultando ganador del primer lugar Arturo Yong Farrera, de la coordinación de zona 0706 Tonalá.

La celebración incluyó también la Jornada Deportiva Estatal Icheja 2025-Chiapas Puede, en la que trabajadoras y trabajadores de las coordinaciones regionales y de zona participaron en encuentros de fútbol, voleibol y básquetbol, fomentando la integración, el compañerismo y el espíritu de equipo.

Cabe destacar que las actividades contaron con la presencia de destacadas personalidades como el secretario de Educación en Chiapas, Roger Mandujano Ayala; el director general del Cobach, Miguel Prado De los Santos; Luis Guadalupe Morales Ángeles, director general del Cecytech; el director del Centro Cultural Jaime Sabines, Hunab Mandujano Delgadillo y Guillermo Olivera Sánchez, secretario general del SNTEA Sección 7 Chiapas.

Mensaje

En su mensaje, el titular del Icheja destacó la perseverancia y el esfuerzo de las trabajadoras y trabajadores del Instituto, quienes a través de la educación construyen puentes para que jóvenes y adultos cuenten con mejores oportunidades de vida.

Asimismo, agradeció la participación de las coordinaciones regionales y de zona en esta jornada educativa, cultural y deportiva, resaltando a su vez el entusiasmo y la sana convivencia que se tuvo en las diferentes disciplinas de la jornada deportiva.