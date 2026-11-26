Con el encendido de luces naranjas y la colocación de pendones en el Palacio Municipal y el primer cuadro de la ciudad, el alcalde Yamil Melgar Bravo y la secretaria de Igualdad de Género, Dana Maza, hicieron un llamado a prevenir la violencia contra las mujeres y a actuar frente a cualquier forma de agresión.

Acciones

Dana Maza destacó el trabajo en territorio para atender la Alerta de Violencia de Género. Informó que en dos meses se capacitó a más de dos mil 236 personas y que más de 50 empresas y universidades recibieron capacitación para sumarse a la red SOMA y habilitar Puntos Violeta, espacios seguros para las mujeres.

“La alerta de género se atiende en territorio”, afirmó la secretaria. Al señalar que en lo que va del año se han registrado ocho feminicidios en Tapachula, por lo que llamó a mantener la atención a las familias y a las niñas y niños afectados. “Detrás de esos números hay familias, porque detrás de esos números quedaron infancias, a quienes nosotras tenemos que seguir atendiendo.

“Esta fecha nos recuerda que ninguna mujer debe vivir con miedo, sufrir maltrato, discriminación o enfrentar situaciones que pongan en riesgo su integridad, su dignidad y sobre todo su libertad”, expresó Yamil Melgar.

Jornada

El alcalde anunció que Tapachula se suma a los 16 Días de Activismo, del 25 de noviembre al 10 de diciembre, y reconoció el compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar con los derechos, la seguridad y el bienestar de las mujeres.

Durante la conmemoración, el alcalde entregó reconocimientos a quienes participaron en el taller “SOMA Punto Violeta, espacios que transforman”, entre ellos las asociaciones de Mujeres Empresarias y de Mujeres Jefas de Empresas, así como Toyota, ADO y CUFA.