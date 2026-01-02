Conmemoran 200 años del Congreso del Estado

El Poder Legislativo del Estado de Chiapas celebró 200 años de su fundación, colocando en letras doradas la nomenclatura de Bicentenario del Congreso del Estado de Chiapas 1825-2025.

El acto realizado la mañana del día 31 de diciembre del 2025, en la capital de Chiapas, fue encabezado por la presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Alejandra Gómez Mendoza; con el acompañamiento del titular del Poder Ejecutivo, Eduardo Ramírez Aguilar; el presidente del Poder Judicial, Juan Carlos Moreno Guillén; y la senadora Edith López como representante del Pacto Federal

Reflexión

En este contexto, la diputada Alejandra Gómez dio una reflexión en tribuna respecto de la relevancia del ejercicio legislativo, el papel de la mujer y la evolución social, política y cultural.

En el acto se reconocieron a diputados que en otras legislaturas figuraron, destacando el papel de diversas mujeres que rompieron paradigmas al dirigir los rumbos del Congreso del Estado, así como los retos de democracia e independencia que se advierten.

Se trató de un evento donde se dieron cita, funcionarios federales como Zoé Robledo, estatales diversos como el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Aparicio y la secretaria de Gobierno Dulce Rodríguez Ovando, miembros del Ejército, alcaldes como Ángel Torres, empresarios, investigadores y sociedad civil en general.

Origen

En este marco el director del Archivo Histórico de Chiapas, Carlos Román dio una referencia del origen provincial del actual Poder Legislativo en Chiapas, en la figura del primer Congreso Constituyente de 1825.

Explicó que tras la disolución de las Cortes Españolas, ocurrieron los primeros ejercicios, que tuvieron en la primera Constitución de Chiapas de 1826 su momento más álgido tras la Federación a México en 1824, pues definió en consecuencia la identidad de los pueblos y la división de poderes en Chiapas.

Finalmente en este acto se clausuró el primer periodo ordinario de sesiones legislativas, dejando las letras doradas al centro del recuento legislativo que aún conserva el viejo escudo de armas de Chiapas recientemente modificado.