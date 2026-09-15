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ChiapasTuxtla

Conmemoran 202 años de la Federación de Chiapas a México

Septiembre 15 del 2026
Ramírez Aguilar participó en la ceremonia conmemorativa. Cortesía
Ramírez Aguilar participó en la ceremonia conmemorativa. Cortesía

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la ceremonia conmemorativa del 202 aniversario de la Federación de Chiapas a México, realizada en el parque Bicentenario de Tuxtla Gutiérrez, en la que se refrendaron el orgullo y la identidad como mexicanos y chiapanecos, y se honró la determinación de Chiapas de unirse libremente a México, con unidad y compromiso por el bienestar y la prosperidad.

Durante este evento cívico, al que asistieron representantes de los Poderes Legislativo y Judicial, así como del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional; integrantes del Gabinete Legal y Ampliado, autoridades federales, legisladoras y legisladores, y presidentas y presidentes municipales, se llevó a cabo la entrega del Bando Solemne al municipio de Tapachula y la entonación del Himno Nacional y el Himno a Chiapas.

Autodeterminación

Luego de dar lectura al Bando Solemne por el 202 aniversario de la Federación de Chiapas a México, la presidenta del Congreso del Estado, Marcela Castillo Atristain, destacó que la decisión de integrarse a la República Mexicana representó un ejercicio de autodeterminación y vocación federalista que consolidó la identidad chiapaneca y mexicana. Asimismo, convocó al pueblo de Chiapas a conmemorar esta fecha con orgullo, conciencia histórica y dignidad, refrendando el amor y la lealtad a la patria.

En su mensaje, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, resaltó que en esta fecha se recuerda con orgullo la elección de Chiapas de federarse a México, y señaló que, como en aquella ocasión, hoy se hizo escuchar la voluntad del pueblo, ahora a favor de que las mujeres tengan el lugar que les corresponde en las decisiones públicas, mediante la aprobación de la Reforma Constitucional que fortalece los principios de paridad, igualdad sustantiva y participación política de las mujeres.

Mensaje

“Reconozco a las y los diputados que hicieron posible este avance y, de manera especial, al gobernador Eduardo Ramírez por su compromiso con la igualdad y la participación plena de las mujeres. Eso también es una aportación de nuestra entidad a la construcción democrática de México. Hoy nos corresponde cuidar la paz, defender la justicia y seguir engrandeciendo a Chiapas y su vocación democrática”, expresó.

Acompañaron al gobernador el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, Marcos Alonso Gastélum Antuna; el comandante interino de la Séptima Región Militar, Antonio Ramírez Escobedo; el comandante de la Cuarta Región Aérea Militar, Edgar Salvador Rodríguez Franco; el representante de la 22 Zona Naval, Luis Ignacio Ramírez Fernández; la secretaria general de Gobierno y Mediación, Dulce María Rodríguez Ovando; el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el secretario del Humanismo, Paco Chacón; la delegada de la Fiscalía General de la República en Chiapas, María Eugenia García Macías; y los presidentes municipales de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, y de Tapachula, Yamil Melgar Bravo, entre otras personas invitadas.

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