Conmemoran 28 años de la masacre de Acteal

A 28 años de la masacre de 45 indígenas, y dos no nacidos, ocurrido el 22 de diciembre de 1997, en la comunidad de Acteal, municipio de San Pedro Chenalhó, la mesa directiva de la Sociedad Civil las Abejas de Acteal, realizará dos días actividades.

Serán eventos religiosos y de protesta, que se llevarán a cabo en el municipio tsotsil, por lo que invitan a la población y organizaciones a participar en los actos programados.

La mesa directiva de la organización, invita también a los jóvenes al encuentro que se llevará a cabo el día 21 de diciembre con los temas: No violencia, Resistencia y Autonomía, y Defensa de la tierra y el Territorio, en coordinación con el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba).

“La edad sugerida para las y los participantes en el encuentro es de 15 a 25 años, “jóvenes en cuyos corazones brotan semillas de esperanza y paz ante la violencia y la destrucción que atraviesan nuestras comunidades, organizaciones, colectivos y pueblos originarios, unámonos al encuentro en Acteal”, señaló en un documento.

Encuentro de jóvenes

Las Abejas de Acteal invitan a los medios de comunicación a cubrir el encuentro de jóvenes que se llevará a cabo el 21 de diciembre en el lugar antes mencionado.

También invitan a la población, feligreses y organizaciones a conmemorar los 28 años de la masacre de indígenas tsotsiles, que se llevará cabo el próximo 22 de diciembre.

Piden a las personas que asistan “llevar sleeping, cobijas y ropa abrigadora, ya que hace frío. Con gusto compartiremos lo que tengamos”, indica.