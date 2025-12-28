Conmemoran 32 aniversario del alzamiento del EZLN

A casi 32 años del levantamiento armado del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN), iniciado el 1º de enero de 1994, se ha organizado un encuentro que se realizará del 26 de diciembre al 1º de enero de 2026.

En el primer encuentro participó el capitán Marcos, quien dijo que para estos encuentros se invitó a personas jóvenes, no tan conocidas, pero con conocimiento que creen valioso. Pidieron que en sus aportaciones no se atiendan a los eventos inmediatos, sino que planteen reflexiones de larga duración.

Evitan lugares comunes

Del mismo modo, señaló que el Ejército Zapatista intentará no caer en lugares comunes en los que suelen caer los medios hegemónicos, que ahora, consideran, son los que se reproducen en los medios electrónicos.

El sábado 27 de diciembre, se dio un encuentro junto a Raúl Romero, académico del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y Carlos Aguirre Rojas, sociólogo que ha desarrollado su investigación en instituciones como la Universidad Estatal de Nueva York.

Ante la situación de brotes de sarampión, el subcomandante insurgente Moisés, recomendó de forma efusiva el uso de cubrebocas durante las sesiones, así como la vacunación “de todo lo posible, menos de los virus de la resistencia y la rebeldía”, indicó en su comunicado.

Invitados a los encuentros

El subcomandante informó que 568 asistentes a los eventos provienen de 33 países distintos, entre los que se cuentan Alemania, Francia, Grecia y Guatemala. Los otros 500 asistentes registrados indica, son tseltales, tsotsiles, cho’oles, tojolabales, zoques, mames, calchikeles y mestizos de Chiapas.

Las actividades se desarrollarán en el Cideci-Unitierra, ubicado en la periferia de San Cristóbal de Las Casas. Entre los asistentes para los siguientes encuentros están el director de teatro, Luis de Tavira, el escritor uruguayo, Raúl Zibechi y Bárbara Zamora, quien fue asesora del EZLN durante la negociación con el Gobierno Mexicano.