Conmemoran 32 años de una educación de calidad

El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) celebra 32 años de trayectoria institucional, consolidándose como un subsistema de educación media superior comprometido con la formación técnica, científica, tecnológica y humanista de las juventudes chiapanecas.

Creado oficialmente el 22 de junio de 1994, el Cecytech ha fortalecido su presencia en las distintas regiones del estado a través de 49 planteles, donde impulsa una educación vinculada con las necesidades sociales, productivas y comunitarias de Chiapas.

El director general del Cecytech y coordinador estatal del Telebachillerato Comunitario (TBC), Luis Guadalupe Morales Ángeles destacó que este aniversario representa una oportunidad para reconocer la historia, el esfuerzo y la vocación de quienes han contribuido al crecimiento del Colegio.

Acciones prioritarias

Durante 2026, la institución ha fortalecido acciones prioritarias como la mejora de infraestructura educativa, la convocatoria de nuevo ingreso, las jornadas académicas para docentes, la participación en concursos de innovación tecnológica, el impulso al Hackathon, la formación digital y la vinculación con instituciones educativas y sociales.

Asimismo, el Cecytech ha promovido proyectos de desarrollo comunitario, emprendimiento, ciencia aplicada, deporte, cultura de paz y acciones solidarias, reafirmando su papel como una institución cercana a las comunidades y orientada a la formación integral de las y los estudiantes.

Reconocen respaldo de ERA

Morales Ángeles reconoció el respaldo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por impulsar políticas educativas con sentido humanista, enfocadas en ampliar oportunidades, fortalecer la infraestructura escolar, mejorar la calidad académica y consolidar la educación como herramienta de transformación social.

El Cecytech refrenda su compromiso de seguir formando generaciones con preparación técnica, valores, creatividad e innovación, contribuyendo al desarrollo de Chiapas y al bienestar de las comunidades donde las y los jóvenes construyen su futuro.