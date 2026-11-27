La Escuela Secundaria Técnica Industrial (ESTI) número 65 realizó un acto conmemorativo por su 40 aniversario, formando más de 30 mil estudiantes en Tuxtla Gutiérrez desde su fundación en 1986.

Esta institución destaca porque además de ofrecer la formación académica ordinaria instruye a los escolares en talleres y oficios, procurando una educación integral.

En representación de las autoridades educativas acudió a la escuela el inspector general de la zona 02 de secundarias técnicas en el estado de Chiapas, José Librado Morales Escandón, quien señaló que más de 30 mil alumnos habrían transitado por estas aulas que inicialmente solo tenían tres grupos en 1986, cuando fue fundada.

Talleres

Al respecto, el director de la escuela, Fernando Cruz Pola, dijo que la capacitación de esta escuela es integral y buscará seguir ofreciendo educación formal y talleres para formar ciudadanos con una visión completa, pues esto les permite tener mejores herramientas para enfrentar la vida.

Además, es una institución incluyente que tiene en su pantalla escolar a 28 estudiantes con alguna condición, neurodivergencia o discapacidad.

Reconoció como importante que los alumnos se formen con una visión integral que priorice la educación formal, pero también los talleres y los oficios, por ello celebró que los 946 educandos aprendan los oficios derivados de los talleres de industria del textil, informática, diseño arquitectónico, ofimática y electricidad.

Fundadores

Al evento acudieron miembros de la primera generación de esta escuela, encabezados por el primer director del plantel, el maestro Carlos Miceli Fernandez, quienes bajo la coordinación del subdirector Iber Aguilar Morales develaron una placa conmemorativa.

Además, los escolares montaron exposiciones de sus trabajos en los talleres y posteriormente realizaron un encuentro deportivo y cultural.