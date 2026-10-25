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ChiapasTuxtla

Conmemoran 54 aniversario del Tecnológico

Octubre 25 del 2026
La directora destacó que como institución están comprometidos con la formación de profesionales. Cortesía
La directora destacó que como institución están comprometidos con la formación de profesionales. Cortesía

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) cumplió 54 años de historia, una trayectoria de logros, aportaciones a la ciencia y tecnología, de formar miles de profesionales con compromiso social; por eso realizó una ceremonia especial con autoridades educativas, la representación sindical, estudiantil y directivos.

La ceremonia estuvo encabezada por Marisa Guadalupe Flores Aguilar, actual directora del Instituto; destacó la importancia de conmemorar más de cinco décadas de trabajo académico y el papel de la comunidad tecnológica en la formación de profesionales y el fortalecimiento de la educación superior en Chiapas.

Compromiso

La celebración del 54 aniversario reafirma el compromiso con la formación integral, la innovación y el desarrollo profesional de sus estudiantes, así como con la generación de oportunidades para Chiapas, respaldado por una historia de trabajo, tradición y servicio a la sociedad.

Como parte del programa cívico, se rindieron honores a la Bandera Nacional y se entonaron el Himno Nacional Mexicano y el Himno a Chiapas, en un acto de respeto a los símbolos patrios y de identidad con la entidad.

Durante la ceremonia, se dedicó un espacio especial al reconocimiento de quienes han encabezado la dirección del Instituto a lo largo de su historia. Entre los exdirectores mencionados estuvieron Jorge Arturo Sarmiento Torres, José Luis Méndez Navarro, Federico Antonio Gutiérrez Miceli y Samuel Enciso Sáenz, cuyas gestiones forman parte de la trayectoria institucional.

La directora estuvo acompañada por Eduardo Grajales González, subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación; Rafael Mota Grajales, representante de la Delegación Sindical D-V-18; Karen Lizeth López Córdoba, representante del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos; María Magdalena Pérez Salgado, subdirectora Académica.

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