Conmemoran 54 aniversario del Tecnológico

El Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG) cumplió 54 años de historia, una trayectoria de logros, aportaciones a la ciencia y tecnología, de formar miles de profesionales con compromiso social; por eso realizó una ceremonia especial con autoridades educativas, la representación sindical, estudiantil y directivos.

La ceremonia estuvo encabezada por Marisa Guadalupe Flores Aguilar, actual directora del Instituto; destacó la importancia de conmemorar más de cinco décadas de trabajo académico y el papel de la comunidad tecnológica en la formación de profesionales y el fortalecimiento de la educación superior en Chiapas.

Compromiso

La celebración del 54 aniversario reafirma el compromiso con la formación integral, la innovación y el desarrollo profesional de sus estudiantes, así como con la generación de oportunidades para Chiapas, respaldado por una historia de trabajo, tradición y servicio a la sociedad.

Como parte del programa cívico, se rindieron honores a la Bandera Nacional y se entonaron el Himno Nacional Mexicano y el Himno a Chiapas, en un acto de respeto a los símbolos patrios y de identidad con la entidad.

Durante la ceremonia, se dedicó un espacio especial al reconocimiento de quienes han encabezado la dirección del Instituto a lo largo de su historia. Entre los exdirectores mencionados estuvieron Jorge Arturo Sarmiento Torres, José Luis Méndez Navarro, Federico Antonio Gutiérrez Miceli y Samuel Enciso Sáenz, cuyas gestiones forman parte de la trayectoria institucional.

La directora estuvo acompañada por Eduardo Grajales González, subsecretario de Planeación Educativa de la Secretaría de Educación; Rafael Mota Grajales, representante de la Delegación Sindical D-V-18; Karen Lizeth López Córdoba, representante del Comité Ejecutivo de la Sociedad de Alumnos; María Magdalena Pérez Salgado, subdirectora Académica.