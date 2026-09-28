Conmemoran 70 años de historia y evolución

Hace 70 años, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) inició su historia en Chiapas, particularmente en la región del Soconusco, donde las actividades agrícolas y comerciales demandaban atención médica para las personas trabajadoras y sus familias. Desde entonces, la institución ha acompañado el desarrollo del estado y ha ampliado de manera progresiva su capacidad, cobertura y servicios.

Cacahoatán ocupa un lugar en esta historia, al ser reconocido como la cuna del IMSS en la entidad. Aquella atención comenzó de manera sencilla, pero sentó las bases de una presencia institucional que con el paso de las décadas alcanzaría prácticamente todo el territorio estatal.

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“Cuando hablamos de estos 70 años, hablamos también de miles de historias, de familias y de generaciones que han encontrado en el IMSS una institución presente en los momentos más importantes de sus vidas, lo que comenzó con una infraestructura pequeña y con un enorme compromiso de quienes iniciaron esta historia, hoy es una institución con hospitales, tecnología, especialidades y una capacidad de atención que nos llena de orgullo”, afirmó el doctor Hermilo Domínguez Zárate, titular del Instituto en Chiapas.

En Tapachula se instaló el primer hospital del IMSS, con 12 camas y cuatro especialidades. Siete décadas después, el IMSS cuenta con 626 unidades médicas de primer nivel, entre ellas 562 unidades médicas rurales, 18 móviles, siete brigadas de salud, ocho Centros de Atención Rural Obstétrica y 31 Unidades de Medicina Familiar (UMF); además de 15 unidades de segundo nivel, que incluyen dos Hospitales Generales de Zona, dos de Subzona, 10 hospitales rurales y un nuevo Hospital General Regional de Alta Especialidad.