Conmemoran a caídos de la OCEZ-RC Histórica

La Organización Campesina Emiliano Zapata (OCEZ) Región Carranza Histórica declaró el 27 de julio como un día en honor a Roberto Carlos de la Cruz Morales, de la comunidad Santa Cruz, y José Rubén de la Cruz Méndez, del grupo Los Manguitos en la comunidad de Candelaria El Alto, esto a 40 días de que fueran asesinados en el municipio de Carranza.

A través de un comunicado y un video donde mujeres cargan sus fotografías, recordaron que los integrantes de la organización fueron asesinados “con armas de fuego mientras trabajaban en sus parcelas”.

“Ese 17 de junio quedará eternamente en nuestras mentes y en nuestros corazones, porque vimos cómo fueron sacrificados por la lucha de nuestras tierras”, agregaron.

Toda una vida de lucha

Ante esto, también expresaron: “Ni un minuto de silencio, sino toda una vida de lucha. Sabemos lo que queda en el camino por la justicia y dignidad de nuestras comunidades”.

Por su parte, las viudas de los integrantes, Marta Solano López y Rosa de la Cruz Hernández, exigieron que las autoridades den castigo a los responsables materiales e intelectuales de los hechos. “Hasta le fecha no sabemos nada”, indicaron.

“Asimismo, solicitamos todo su apoyo hacia nosotros y a nuestros hijos que quedaron en desamparo”, leyó Marta Solano, viuda de José Rubén de la Cruz Méndez, en compañía de la organización.