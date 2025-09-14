Conmemoran a los Niños Héroes, en Tonalá

Con gran participación se conmemoró el 178 aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en donde las autoridades militares encabezaron el homenaje, evento que tuvo lugar a las ocho de la mañana en el monumento que se hizo en honor de estos históricos personajes.

Las autoridades militares destacaron a los Niños Héroes como un ejemplo, ya que defendieron a la patria como nadie lo hubiera podido hacer, aunque para ello hayan encontrado la propia muerte el 13 de septiembre de 1847. Sin embargo, los recuerdos que dejaron son imborrables para cada mexicano, porque la patria debe defenderse siempre y bajo cualquier circunstancia.

Cadetes del Colegio Militar

Los Niños Héroes fueron seis cadetes del Colegio Militar que murieron defendiendo el Castillo de Chapultepec del ejército de Estados Unidos el 13 de septiembre de 1847, durante la guerra entre ambos países.

Sus nombres eran Juan de la Barrera, Juan Escutia, Agustín Melgar, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Vicente Suárez.

La historia los convirtió en un símbolo de valentía y amor a la patria, conmemorando así cada año su sacrificio el 13 de septiembre.