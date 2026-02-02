Conmemoran a sindicato de trabajadores

Ferrocarrileros de la Sección 26 de Tonalá conmemoraron el 93 aniversario del sindicato de trabajadores, evento que tuvo lugar a las diez de la mañana del domingo pasado, en las instalaciones del auditorio del ferrocarril.

En el convivio participaron ferrocarrileros activos y jubilados, quienes disfrutaron de un desayuno acompañado de bebidas y pastel, llevando a cabo la celebración de forma sana y agradable para rendir honor al gremio.

Agradecimiento

Los ferrocarrileros agradecieron a los líderes nacionales de ferrocarriles, Víctor Flores Morales y a Francisco Grajales Palacios, por todo el apoyo que les han brindado para que el sector esté fortalecido y trabajando de manera conjunta.

Por su parte, los ferrocarrileros liderados por Jorge Bonifaz Figueroa dijeron que la empresa de Ferrocarriles Nacionales de México es un gremio en expansión que ha dado trabajo a miles de personas y que, gracias a ello, han podido salir adelante con proyectos y programas que la misma empresa les ha otorgado.