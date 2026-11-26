En conmemoración al Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, diversas colectivas feministas se concentraron en los alrededores del parque Bonampak, donde se encuentra instalada la cruz en honor a las víctimas de feminicidio en Chiapas para pintar la estructura de metal y colocar un jardín.

Pilar Zenteno Maza, presidenta de 50 más uno juvenil Chiapas, explicó que las acciones del 25 de noviembre en la cruz buscan dignificar el espacio y continuar exigiendo justicia para las mujeres víctimas de la violencia.

Jardín conmemorativo

Señaló que se realizó un jardín conmemorativo con el propósito de sembrar vida y cosechar justicia en esa cruz que las madres colocaron y que se ha convertido en un espacio simbólico, de modo que sea un lugar donde quienes pasen reflexionen sobre estas víctimas.

Previo a realizar un pronunciamiento también pintaron de color rosa la estructura metálica y pegaron calcomanías con el nombre de mujeres que han sido asesinadas.

En esta acción participaron colectivos de búsqueda de personas desaparecidas, estudiantes, colectivas de familias víctimas de feminicidios y ciudadanía en general que simpatizan con los movimientos sociales.

Finalmente, Zenteno Maza envió un mensaje a la sociedad para se reflexione, pues consideró que como sociedad no se preocupan por estos casos que se ven día a día, que no estén sensibilizados y que se unan al llamado de exigencia.