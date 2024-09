Conmemoran AMLO, Claudia y REC Federación de Chiapas

Refirió que la Federación de Chiapas a México es un claro ejemplo de democracia, porque no fue una anexión autoritaria sino un consenso del pueblo. CP

En el marco de la conmemoración del Bicentenario de la Federación de Chiapas a México, el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, junto al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, y la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, inauguraron el Hospital del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste), la Unidad Interdisciplinaria de Ingeniería del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Museo de Sitio Arqueológico del Tren Maya, además de realizar la entrega de escrituras, en el municipio de Palenque.

En su intervención, el gobernador hizo alusión a aquel 14 de septiembre de 1824, cuando el pueblo chiapaneco dio un paso “intelectualmente audaz y políticamente correcto” para formar parte de la entonces naciente República Mexicana. Por ello, agradeció al primer mandatario y a la presidenta electa por ser parte de la celebración de este suceso que calificó como un ejemplo de civilidad para caminar siempre por el sendero de la paz y la democracia.

Subrayó que la anexión de Chiapas al pacto federal mexicano, que se resolvió no a través de las armas, sino mediante un proceso pacífico, donde más de 98 mil personas votaron a favor, reviste de gran importancia para ratificar el deseo de vivir en la fraternidad entre mexicanas y mexicanos. “Somos un pueblo con fortaleza, que convencidos marchamos con paso gigante hacia el porvenir de México y Chiapas”, agregó.

Agradecimiento

En ese tenor, Escandón Cadenas reconoció las obras e inversiones que el gobierno federal ha realizado a favor de Chiapas, además del impulso de políticas públicas humanistas, que trazan una nueva fuerza motriz para consolidar el desarrollo y la prosperidad en la entidad, evolucionando social y políticamente, y luchando día a día por el respeto a la democracia y la defensa de los derechos humanos.

“Llevamos implícita la solidaridad patriótica y el orgullo de ser integrantes de una República federal transformadora, por lo que continuaremos colaborando, sociedad y gobierno, con entusiasmo, demostrando al país y al mundo la grandeza de nuestro pueblo, con la firme convicción de construir un mejor futuro para las generaciones venideras”, apuntó.

AMLO

A su vez, el presidente Andrés Manuel López Obrador externó su satisfacción de haber encabezado un movimiento de transformación, que se hizo entre todas y todos los mexicanos, cambiando la política del poder por la política del servir. “Lo hicimos desde abajo, sin alianzas con oligarcas; ahora sí hay una auténtica democracia, pues el que manda en México es el pueblo”, manifestó.

Refirió que la Federación de Chiapas a México es un claro ejemplo de esa democracia, porque no fue una anexión autoritaria, ya que se decidió por medio de una consulta ciudadana, donde se respetó la voluntad de la mayoría. Desde ahí, dijo, esta entidad sureña ha aportado importantemente al desarrollo del país, pese a que los gobiernos neoliberales la mantuvieron en el abandono.

“Me llevo la satisfacción de que cambiaron las cosas en comparación a los años del gobierno neoliberal. El sureste creció el doble que el norte de México, muestra de ello es que, de acuerdo al INEGI, por primera vez se redujo la pobreza y la desigualdad en el país, en un 5.6 por ciento, situando a Chiapas en el primer lugar con un 10.6 por ciento”, afirmó.

Ante las ovaciones de las y los asistentes, López Obrador aseguró que está contento y orgulloso de que los 50 años de lucha valieron la pena; y a 16 días de que concluya su mandato, expresó: “Ha sido bastante trabajo, pero la carrocería no anda bien. Después de dejar la Presidencia, me dedicaré a descansar y a escribir. No quiero ser hombre fuerte ni jefe máximo, ni caudillo, ni mucho menos cacique, ya terminé mi ciclo. Dejo la estafeta a una mujer honesta y de buenos sentimientos”.

Presidenta electa

La presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que, tras muchos años de vivir en el abandono, hoy Chiapas es el primer lugar en la cantidad de Becas Benito Juárez, en hectáreas reforestadas con el Programa Sembrando Vida, en Centros de Salud que han recibido el apoyo de la Clínica es Nuestra, y además, es beneficiado por la llegada del Tren Maya y el Tren Interoceánico.

“Estaba escrito en su destino que, después de 200 años, llegaría el momento en el que Chiapas nunca más volvería a ser el último. Los grandes proyectos de infraestructura en trenes, puentes, carreteras, museos, hospitales, politécnico, así como los Programas para el Bienestar, son el resultado de que en Chiapas llegó la Cuarta Transformación, y va a continuar en mi administración”, señaló.

Issste

La directora general del Issste, Bertha Alcalde Luján, expuso que con una inversión de más de 686 millones de pesos, la Clínica-Hospital cuenta con servicios de cirugía, obstetricia, urgencias, herramientas de diagnóstico y 21 consultorios de medicina familiar y especialidades, entre otros, en beneficio de más de 68 mil derechohabientes de Chiapas y parte de Tabasco. Precisó que en esta administración se han invertido más de 870 millones de pesos para mejorar diversas unidades médicas del estado que estuvieron abandonadas por muchos años.

Por su parte, el director del IPN, Arturo Reyes Sandoval, informó que la Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería, Unidad Palenque, actualmente cuenta con una matrícula de 551 estudiantes, en las carreras de Ingeniería Civil, Biotecnología, Turismo Sustentable y Ferroviaria. Detalló que estudiantes del instituto ya laboran en el proyecto del Tren Maya, y en hoteles y empresas locales, lo que demuestra que en Chiapas la educación es un derecho y no un privilegio, y es un ejemplo de cómo un proyecto educativo mejora la calidad de vida y fortalece la economía local.

El director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), Diego Prieto Hernández, agradeció el respaldo del Gobierno Federal, para hacer posible que el Museo de sitio de Palenque, que recibe el nombre de Alberto Ruz Lhuillier, abra sus puertas el próximo 22 de septiembre. De igual forma, reconoció a arqueólogos, restauradores, montajistas y estudiantes de la Universidad de Ciencia y Artes de Chiapas (Unicach), que continúan con las investigaciones de la antigua ciudad maya de Palenque.

La subsecretaria de Ordenamiento Territorial y Agrario, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, señaló que en esta ocasión se entregan 164 escrituras a igual número de familias del conjunto habitacional Vista Maya, lo que les dará certeza jurídica de la asignación de sus viviendas. Resaltó la importancia de los proyectos ferroviarios que se impulsan en Chiapas, así como las acciones para atender a las comunidades y familias asentadas a lo largo de las vías férreas.

Estuvieron presentes: la secretaria de Educación Pública, Leticia Ramírez Amaya; la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez; el subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Juan Pablo de Botton Falcón; el gobernador electo de Chiapas, Eduardo Ramírez Aguilar; el próximo secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo; el próximo secretario de Infraestructura y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina; y la próxima secretaria de Ciencias, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez.