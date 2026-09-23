Conmemoran aniversario con diversas actividades

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizará la Semana de Actividades por el 70 aniversario de su representación en la entidad, del 21 al 28 de septiembre, con acciones de promoción de la salud, prevención, activación física, deporte, cultura y convivencia en distintas sedes del estado.

El titular del IMSS en Chiapas, doctor Hermilo Domínguez Zárate, señaló que la conmemoración representa una oportunidad para reconocer el trabajo del personal del Instituto y fortalecer la cercanía con la población derechohabiente.

“Conmemoramos 70 años de servicio con una agenda que acerca la prevención, el deporte, la cultura y la convivencia a nuestras comunidades. Es una celebración que reconoce el esfuerzo de las y los trabajadores del Instituto y fortalece nuestra cercanía con la derechohabiencia”, destacó.

Actividades de salud

Como parte de las actividades de salud, la Unidad Médica Móvil de Mastografía visitará diversas Unidades de Medicina Familiar (UMF) para acercar este servicio preventivo a la población. Las jornadas están programadas en las UMF No. 25, No. 21 de Chicoasén, No. 23 y No. 33 de Pijijiapan, No. 34 de Villaflores, No. 29 de Mapastepec, No. 20 de Angostura y en Tonalá.

En materia de estomatología preventiva, se realizarán actividades en la explanada de la UMF No. 11 de Tapachula, que contemplan la entrega de trípticos, cepillos dentales y tabletas reveladoras de placa dentobacteriana, así como la aplicación de fluoruro.