Conmemoran aniversario del HGRE No. 13 de Tuxtla

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chiapas realizó un acto de izado de bandera en la explanada de la entrada principal del Hospital General Regional de Especialidades (HGRE) No. 13 “XIV de Septiembre” de Tuxtla Gutiérrez, como parte de las actividades por el primer aniversario de esta unidad hospitalaria y del inicio de la semana conmemorativa por el 70 aniversario de la representación del IMSS en Chiapas.

El titular del IMSS Chiapas, Hermilo Domínguez Zárate, encabezó la ceremonia, acompañado por integrantes del Cuerpo de Gobierno del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada (OOAD) Chiapas y del Cuerpo de Gobierno del HGRE No. 13.

Acto protocolario

Durante el acto se realizó el izado de bandera y se entonaron el Himno del IMSS, el Himno a Chiapas y el Himno Nacional Mexicano, con el acompañamiento del personal del 20/o. Batallón de Infantería.

La ceremonia formó parte de las actividades conmemorativas por el 70 aniversario de la representación del IMSS en Chiapas, cuyo aniversario se conmemorará el próximo 27 de septiembre.