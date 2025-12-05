Conmemoran cinco años de hospitalidad en la frontera

En el marco de su quinto aniversario la organización dedicada a la atención y acompañamiento humanitario en Tapachula, Hospitalidad y Solidaridad, presentó “En la frontera florece esperanza: Cinco años de Hospitalidad y Solidaridad”, un documento que consolida medio lustro de trabajo, cifras y experiencias en uno de los puntos más intensos de movilidad humana en México.

El informe señaló el acompañamiento a más de cinco mil 600 personas refugiadas y solicitantes de asilo en la frontera sur del país.

Lo que inició en 2019 como una respuesta ante el incremento de caravanas migrantes tomó forma definitiva en diciembre de 2020.

El albergue desde entonces ha brindado apoyo a miles de personas que llegan a la frontera sur huyendo de la violencia, la pobreza extrema, la persecución o los efectos de fenómenos climáticos.

Entre los hallazgos destacó que México se ha convertido en uno de los cinco países con mayor número de solicitudes de refugio a nivel mundial.

Solo en Chiapas, el 60 por ciento de las solicitudes se concentran en Tapachula, donde los tiempos de trámite pueden extenderse de tres a cinco meses, lo que obliga a miles de personas a permanecer en la ciudad por largos periodos.

Solicitudes

Las nacionalidades que más solicitan apoyo son Honduras, Venezuela, Haití, Ecuador, Guatemala y El Salvador.

Uno de los cambios más notorios señalados es el aumento de mujeres migrantes: en 2023, por primera vez, se atendió a más mujeres que hombres.

La violencia continúa siendo el principal motor de expulsión: 95 % de niñas, niños y adolescentes (NNA) refirieron haber huido por violencia generalizada, el 75 % de mujeres cisgénero escaparon de situaciones de violencia de género.

Además, las pandillas y el crimen organizado siguen siendo detonantes comunes en los desplazamientos.

Resultados

Respecto al impacto del trabajo humanitario realizado desde la apertura del albergue: más de 636 mil platos de comida han sido servidos, se brindaron alrededor de cuatro mil 800 asesorías legales, tras mil 800 atenciones médicas y acompañamiento a personas de 34 afiliaciones religiosas diferentes.