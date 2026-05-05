Conmemoran cinco años del asesinato de 2 campesinos

La Organización Campesina Emiliano Zapata–Casa del Pueblo (OCEZ-CP), de la comunidad de Bienes Comunales, conmemoró el quinto aniversario luctuoso del asesinato de Efraín Espinoza Pérez y Mario Alberto Vázquez Aguilar, ocurrido el 4 de mayo de 2021.

La organización campesina recordó que los hechos se registraron durante una emboscada en el predio denominado Tierra Blanca, cuando realizaban labores relacionadas con la recuperación de tierras en disputa.

En ese mismo ataque, denunciaron, varias personas más fueron privadas de la libertad y torturadas, entre ellas José del Carmen Solano de la Torre, Belisario Velázquez de la Torres, Sebastián Ramírez Gómez y Miguel Mendoza, además de otros campesinos que resultaron heridos por impactos de arma de fuego.

Los integrantes de la OCEZ-CP responsabilizaron de la agresión a un grupo identificado como Alianza San Bartolomé de Los Llanos, al que señalan de operar en la región en el marco de una disputa territorial que aseguran abarca más de 18 mil hectáreas.

Llamado

En el marco de esta conmemoración, la organización, entre otras cosas, exigió a las autoridades una solución de fondo al conflicto agrario, así como la reubicación de grupos que consideran invasores de tierras comunales.

Asimismo, demandó la instalación de una mesa de diálogo que permita avanzar hacia la pacificación de la zona.

Por su parte, la organización Alianza San Bartolomé de Los Llanos difundió una carta abierta en la que plantea la necesidad de poner fin a décadas de confrontación, al señalar que el conflicto, con más de 50 años de antigüedad, ha dejado víctimas, desplazamientos y afectaciones sociales en ambas partes.

En el documento, llaman a dejar atrás la violencia y retomar el diálogo como vía para alcanzar acuerdos que permitan la convivencia pacífica entre comunidades tsotsiles del municipio.