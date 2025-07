Conmemoran cuatro años del asesinato de Simón Pedro

La organización Sociedad Civil Las Abejas de Acteal, informó que este viernes iniciaron las actividades religiosas que finalizarán el día sábado con una peregrinación para conmemorar el cuarto aniversario del asesinato de su exdirigente y catequista, Simón Pedro Pérez López.

Juan Pérez Gómez, padre de Simón Pedro, dijo que a cuatro años del crimen no se ha hecho justicia porque las autoridades solo detuvieron a Hugo Rolando Arévalo Abarca, como responsable material.

“El autor material está en la cárcel, pero la sentencia que le dieron es la mínima, 25 años de prisión, cuando de acuerdo a las leyes fue un homicidio calificado”, agregó.

Injusticia

En entrevista señaló que “vemos que hay injusticia también porque no han sido detenidos los autores intelectuales; como que se les está olvidando a las autoridades y a la Fiscalía porque para nosotros, ese autor material no fue solo, sino que debe de haber alguien que le dio orden de asesinar a Simón. Eso está pendiente; no han hecho caso”.

Simón Pedro, quien era catequista de la diócesis de San Cristóbal, fue asesinado a balazos el 5 de julio de 2021 en la cabecera municipal de Simojovel por un sujeto que se transportaba en motocicleta.

Juan Pérez, quien también pertenece a Las Abejas, explicó que las actividades conmemorativas del cuarto aniversario del asesinato de su hijo comenzaron a las 4 de la mañana de este viernes con la partida de un grupo de personas de Acteal hacia Simojovel. “Llegamos a las 7 y media. Nos dieron la bienvenida, se juntaron los hermanos de la parroquia, del consejo parroquial y el párroco Miguel Ángel, y también llegaron hermanos de la parroquia de Pantelhó”, dijo.

Añadió que “después de la bienvenida hicimos la oración para pedir la fortaleza de Dios, y recordamos que es un caminar pacífico; Las Abejas es una organización no violenta. Pedimos también por Simón y dimos gracias por el trabajo que hizo en defensa de los derechos humanos y de la madre tierra. Buscó una justicia verdadera para la masacre de Acteal”.

Comentó que al terminar la ceremonia religiosa en la cabecera municipal, sus familiares, amigos y compañeros de organización se dirigieron a la comunidad de Nueva Israelita, situada en el municipio, de donde era originario Simón Pedro, donde vivió y está sepultado su cuerpo.

Después de una oración religiosa, los asistentes participaron “en un convivio y una comida comunitaria porque estábamos en ayunas. Tomamos algo que la familia de Simón Pedro preparó para los hermanos y luego regresamos a Acteal para realizar otras actividades”, expresó Pérez Gómez.