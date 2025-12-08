Conmemoran declaratoria de zona de Monumentos

En la ciudad de Chiapa de Corzo, este 4 de diciembre se llevó a cabo el ciclo de ponencias en conmemoración del 25 aniversario de la Declaratoria de Zona de Monumentos Históricos de Chiapa de Corzo, teniendo como sede el exconvento de Santo Domingo de Guzmán.

Lineamientos

La actividad se realizó en el marco de los 25 años de la declaratoria emitida el 24 de noviembre del año 2000, y fue organizada por el Centro INAH Chiapas, en colaboración con el Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, con el propósito de orientar al personal técnico municipal y al público en general sobre los lineamientos básicos de conservación, el cuidado del patrimonio histórico, la riqueza arqueológica de la región y los trámites que se realizan en el marco de esta protección.

Durante la jornada se contó con la presencia del maestro Leobardo Pacheco Arias, delegado del Centro INAH Chiapas, quien realizó una visita al recinto y destacó la importancia de mantener una coordinación constante entre instituciones para garantizar la protección y difusión del patrimonio cultural de la comunidad.

Charlas

El ciclo de conferencias incluyó la participación de especialistas del INAH que abordaron diferentes aspectos del patrimonio de Chiapa de Corzo: Eliseo Linares Villanueva habló sobre el valor arqueológico de la región y su relación con otros asentamientos zoques; el arquitecto Fredy Julián Corzo Espinosa explicó la importancia de la declaratoria y el impacto que tiene en la protección del patrimonio local; Nayeli Pacheco Pedraza presentó recomendaciones sobre el cuidado y conservación de los inmuebles históricos; Francisca Ferrer Magaña abordó los procedimientos y trámites que se deben realizar ante el INAH para intervenciones dentro de la zona protegida.

El Centro INAH Chiapas agradece la colaboración del Ayuntamiento de Chiapa de Corzo, así como la participación de las y los ponentes y del público asistente. Actividades como esta fortalecen el conocimiento colectivo sobre nuestro patrimonio y reafirman la importancia de Chiapa de Corzo como uno de los referentes culturales más significativos del estado.