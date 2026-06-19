Conmemoran Día del Orgullo Autista

Personas diagnosticadas dentro del Trastorno del Espectro Autista (TEA), acompañadas de sus familias, además de autoridades y organizaciones civiles, realizaron un acto conmemorativo por el Día del Orgullo Autista, coincidiendo en la urgencia de garantizar políticas públicas en favor de este sector poblacional.

En este marco, de la celebración que se da cada 18 de junio en México, se presentó la nueva estructura del Comité Estatal para la Implementación de la Reforma a la Ley Estatal de Autismo.

Asimismo, un informe del avance del proyecto que garantizará presupuesto etiquetado para que todas las dependencias de la entidad tengan programas enfocados en personas con autismo de todas las edades y en todas las dimensiones de atención.

De esta manera, la conmemoración del Orgullo Autista no fue solo un acto protocolario sino un verdadero ejercicio de responsabilidad social e institucional, encabezado por la comunidad autista, de manera coordinada con la presidenta del Voluntariado por la Salud, Leyla Balderas, y la directora de Salud Mental, Concepción Mendoza.

Atención a personas con TEA, una prioridad

La doctora Leyla Balderas, junto al representante del secretario de Salud, Florentino Morales, dijo que la atención a las personas con autismo es una prioridad para la Secretaría de Salud (SSA), por ello tiene todo el compromiso para trabajar de cerca y de la mano de la comunidad, con el proyecto que debería ser presentado en breve para el análisis de los miembros del Comité.

Finalmente, en el marco de un evento organizado por la Comisión Estatal de Salud Mental y Adicciones, representantes de diversas asociaciones civiles entre ellas Autis Chiapas, TEA Chiapas, Autismo Chiapas, Asociación de Padres y Amigos de los Autistas, entre otros, dijeron en Chiapas hace falta mucho trabajo en favor de las personas con autismo, pero se tiene la ruta correcta para que de manera respetuosa y enérgica sigan defendiendo los derechos de sus hijos.