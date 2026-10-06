Conmemoran Día Mundial de la Parálisis Cerebral

Cada 6 de octubre se conmemora el Día Mundial de la Parálisis Cerebral, una fecha que busca generar conciencia sobre una condición neurológica que puede afectar el movimiento, la postura y el equilibrio, además de generar distintas necesidades de atención dependiendo de cada persona.

Trastorno

La condición se origina por un desarrollo anormal o una lesión en el cerebro. Aunque la herida cerebral que provoca la parálisis no es progresiva, las manifestaciones pueden cambiar conforme la persona crece, por lo que requiere seguimiento médico y terapéutico durante diferentes etapas de la vida.

Detección desde la infancia

El neurólogo doctor Alejandro Hernández, especialista en neurología pediátrica, explicó que una de las principales herramientas para mejorar el pronóstico de los pacientes es identificar oportunamente las señales de alerta.

“Los padres deben estar atentos al desarrollo de sus hijos. Si un bebé presenta dificultades para sostener la cabeza, sentarse, gatear o caminar, o si notan que tiene demasiada rigidez o, por el contrario, poca fuerza muscular, es importante acudir con un especialista”, explicó.

Señaló que no todos los niños que presentan retrasos en el desarrollo necesariamente tienen parálisis cerebral, pero sí requieren una valoración para determinar qué está ocurriendo.

“Lo importante es no esperar a que el niño crezca pensando que simplemente va a alcanzar las habilidades después. Hay situaciones en las que podemos intervenir desde muy temprano y eso hace una diferencia importante”, indicó.

El especialista explicó que el diagnóstico se realiza mediante una valoración clínica del desarrollo y del movimiento y, dependiendo de cada caso, pueden solicitarse estudios de imagen cerebral u otras pruebas.

No es degenerativa

Uno de los principales mitos alrededor de esta condición, señaló, es pensar que el trastorno va empeorando con el tiempo.

“La lesión cerebral que la ocasionó no continúa avanzando. Lo que sí puede suceder es que, conforme el niño crece, aparezcan problemas musculares, articulares o posturales que requieren atención”, explicó.