Conmemoran Día Mundial del Turismo y del Maíz

En el marco del Día Mundial del Turismo (27 de septiembre) y del Día Nacional del Maíz (29 de septiembre), la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich), sede Las Margaritas, llevó a cabo este fin de semana diversas actividades culturales y académicas.

Las actividades iniciaron con una ceremonia tradicional y la participación de tamboreros, a cargo de estudiantes, lo cual dio un marco solemne y culturalmente significativo a esta celebración.

La obra de teatro Popol Vuh, presentada por estudiantes de 5º semestre de la licenciatura en Lengua y Cultura y la ponencia “la importancia del maíz en México” a cargo de Fernando Limón Aguirre, engalanaron el evento.

Exposiciones

Otra de las actividades fue la exposición de alimentos derivados del maíz (con participación de todos los grupos). Así como la exposición de puertas decoradas por estudiantes de la licenciatura en Turismo Alternativo.

El debate “Defensa del maíz criollo contra el maíz transgénico”, a cargo de estudiantes de séptimo semestre de la licenciatura en Derecho intercultural, también formó parte del cronograma.

A las actividades asistieron autoridades municipales, académicas y alumnos, así como invitados especiales.