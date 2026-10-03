Conmemoran Día Mundial del Turismo

Chiapas tiene un enorme potencial en cultura, gastronomía e infraestructura, por esa razón desde el Congreso del Estado se impulsan diversas iniciativas y actividades para el desarrollo de la entidad, señaló Marcela Castillo Atristain, presidenta de la Mesa Directiva del Poder Legislativo.

Lo anterior, al inaugurar en el Auditorio del Humanismo, el conversatorio “Agenda Digital e Inteligencia Artificial para Rediseñar el Turismo”, que se desarrolló en el marco del Día Mundial del Turismo.

Al dar la bienvenida, la líder del Congreso señaló: “En el Legislativo abrimos espacios de diálogo para conectar el potencial turístico de Chiapas con las tecnologías del futuro”.

IA y la agenda digital

En el conversatorio, en el que acompañó a las coordinadoras del evento, las diputadas Érika Mendoza Saldaña y Ana Karen Ruiz Coutiño, destacó que el foro está dedicado a explorar el uso de la inteligencia artificial y la agenda digital para impulsar al sector turístico.

Innovación, rigor técnico y compromiso institucional para llevar el desarrollo de Chiapas al siguiente nivel.

Erika Mendoza Saldaña, presidenta de la Comisión de Turismo, agradeció la presencia de los sectores empresariales y turísticos, y subrayó que el conversatorio es un espacio para reflexionar sobre los retos y oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para transformar y fortalecer este importante sector.

Aprovechamiento

La diputada Ana Karen Ruiz Coutiño indicó en su participación, que la tecnología está transformando la manera de promover los destinos y generar nuevas experiencias.

“Apostemos por la innovación, la capacitación y un turismo más competitivo, moderno y preparado para el futuro de Chiapas”, apuntó.