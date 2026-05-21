Conmemoran el 101 aniversario del voto femenino

En el marco de la conmemoración del 101 aniversario del voto de las mujeres en la entidad, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC) de Chiapas, realizó el foro “Del voto municipal a la paridad: la conquista de derechos y su efectividad”, buscando generar un espacio de diálogo, reflexión y análisis sobre la evolución de la participación política de las mujeres en el estado, a fin de visibilizar avances, identificar desafíos y fortalecer estrategias que garanticen el ejercicio pleno de sus derechos político-electorales en condiciones de igualdad y libre de violencia.

La consejera presidenta del IEPC, Marina Martha López Santiago, enfatizó que la igualdad sustantiva sigue siendo una tarea permanente, por lo que resulta fundamental abrir espacios como este, para reflexionar y construir propuestas para una participación política de las mujeres, libre, segura e igualitaria.

En un video mensaje, el magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gilberto Bátiz García, apuntó que, en la actualidad, la paridad efectiva, el ejercicio del cargo sin violencia y el acceso a la justicia siguen siendo la gran tarea democrática de estos tiempos, pero que se cuenta con el respaldo de instituciones capaces de proteger los derechos político-electorales.

La presidenta de la Comisión Permanente de Igualdad de Género, No Discriminación y Atención a Grupos en situación de Vulnerabilidad, consejera Gloria Esther Mendoza Ledesma, reconoció los avances en estos 101 años, al mismo tiempo que señaló todo el camino que hace falta para lograr la igualdad sustantiva, la participación real y efectiva, sin simulaciones ni rastros de violencia.