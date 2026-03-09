Conmemoran el 8M en la capital

En el marco del Día Internacional de la Mujer, este 8 de marzo cientos de mujeres salieron a las calles de la capital chiapaneca para participar en la marcha del 8M, una movilización que cada año reúne a colectivas feministas, familiares de víctimas y ciudadanas que buscan visibilizar la violencia y desigualdad que enfrentan las mujeres.

Con diversos contingentes, madres buscadoras, colectivas feministas, infancias y mujeres de la diversidad, alzaron la voz contra la violencia de género, los feminicidios y la discriminación.

La movilización inició alrededor de las 16:00 horas en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach), sobre el bulevar Belisario Domínguez, desde donde los contingentes avanzaron por esta vía hasta incorporarse a la avenida Central con destino al centro de la ciudad, donde se realizó un mitin frente a edificios gubernamentales.

Alto a la violencia de género

Durante el recorrido, las participantes portaron pancartas, consignas y pañuelos morados y verdes para exigir un alto a la violencia de género, justicia para las víctimas de feminicidio y mayores garantías para los derechos de las mujeres.

La marcha se realizó en el marco de una jornada global de protesta que busca visibilizar la desigualdad, la discriminación y la violencia que enfrentan las mujeres en distintos ámbitos, así como exigir justicia ante los casos de feminicidio y agresiones que continúan registrándose en el país.

En Chiapas, organizaciones han advertido que la violencia contra las mujeres sigue siendo una preocupación, pues en lo que va de 2026 se han registrado varios casos de feminicidio, lo que ha motivado a colectivos y familiares de víctimas a salir nuevamente a las calles para exigir acciones concretas de las autoridades.

Contingentes diversos

La marcha estuvo integrada por diversos contingentes organizados para visibilizar distintas luchas dentro del movimiento feminista.

Entre ellos destacaron los grupos de madres buscadoras, familiares de víctimas de feminicidio, mujeres con infancias, colectivas feministas, organizaciones de la diversidad sexual, estudiantes y ciudadanas que acudieron por primera vez a la movilización.

Estos bloques avanzaron de manera ordenada a lo largo del recorrido, acompañados por consignas, tambores y carteles con mensajes que exigían justicia, seguridad y el respeto a los derechos de las mujeres.

Voces

Entre las participantes estuvo Tere Campos, integrante de la colectiva “Ninguna sin la otra”, conformada por mujeres lesbianas, quien señaló que su presencia en la marcha busca visibilizar las violencias que enfrentan por su identidad.

Explicó que muchas mujeres lesbianas viven discriminación cotidiana en espacios públicos, lo que se refleja en actos como ser señaladas o cuestionadas por su apariencia, su forma de vestir o incluso al intentar utilizar baños públicos.

Destacó que estas experiencias forman parte de violencias que muchas veces permanecen invisibles y que afectan la vida diaria de quienes pertenecen a la diversidad sexual.

“Marcho porque muchas mujeres lesbianas vivimos distintas violencias y muchas veces no levantamos la voz. Algunas se quedan en silencio y en lo oculto, y eso puede llevar incluso a decisiones muy dolorosas”, expresó.

Añadió que la lucha por los derechos de las mujeres no debe limitarse a un solo día del año.

“Las mujeres somos mujeres 24/7, los 365 días del año. Habitamos este cuerpo y este espacio todos los días, por eso es necesario seguir levantando la voz hasta que todas tengamos un espacio seguro para denunciar”, enfatizó.

El 8 de marzo se ha consolidado como una fecha de movilización mundial para recordar las luchas históricas de las mujeres por la igualdad, así como para denunciar la violencia y las desigualdades persistentes en la sociedad.

En Tuxtla Gutiérrez, la marcha concluyó con un mitin en el centro de la ciudad, donde diversas colectivas compartieron posicionamientos y recordaron a las víctimas de feminicidio y desaparición, reiterando que la movilización continuará hasta lograr una sociedad más justa e igualitaria para todas.