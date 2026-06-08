Conmemoran el Día de la Libertad de Expresión

Con un desayuno realizado en San Cristóbal de Las Casas, representantes de los medios de comunicación y el diputado Juan Salvador Camacho Velasco conmemoraron el Día de la Libertad de Expresión, que se celebra cada 7 de junio en México.

Labor informativa

Durante el evento realizado la mañana de este sábado, el legislador compartió un espacio de diálogo y convivencia con integrantes del gremio periodístico, a quienes reconoció por la importante labor que desempeñan en la sociedad al informar con responsabilidad y contribuir al fortalecimiento de la vida democrática.

En su mensaje, destacó la relevancia de garantizar y defender este derecho fundamental:

“Hoy celebramos el derecho fundamental a ser escuchados, a compartir nuestras ideas y a pensar diferente sin temor a represalias.

La libertad de expresión es la base de una sociedad justa y democrática. ¡Defendámosla todos los días!”, expresó.

Durante el encuentro con los comunicadores, reconoció a las y los periodistas por su compromiso con la verdad, la libertad y el derecho de la ciudadanía a estar informada.