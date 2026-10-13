Conmemoran el Día de la Raza

Un acto cívico de izamiento de Bandera en conmemoración del Día de la Raza realizaron directivos, docentes y estudiantes del Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez (ITTG).

Desde 2020, el 12 de octubre está reconocido oficialmente en México como el Día de la Nación Pluricultural, denominación que destaca la riqueza y pluralidad cultural del país.

Marisa Guadalupe Flores Aguilar, directora de la institución, destacó la importancia de promover la formación integral de las y los estudiantes mediante el fortalecimiento de los valores cívicos, el respeto a la diversidad y el reconocimiento de las raíces culturales.

“Como institución educativa tenemos la responsabilidad de fomentar en nuestra comunidad el respeto a nuestra historia, el reconocimiento de la diversidad cultural y el compromiso con los valores que nos unen como sociedad”.

Añadió que estos actos cívicos contribuyen a fortalecer la identidad, el sentido de pertenencia y la formación de ciudadanas y ciudadanos conscientes de su papel en la construcción de un mejor país.

El evento cívico tuvo la participación de la Banda de Guerra, la Escolta, jefas y jefes de departamento, así como integrantes de la comunidad del ITTG. Durante la ceremonia, las y los asistentes rindieron honores a los símbolos patrios, en un espacio de reflexión sobre la historia, la diversidad cultural y los valores que contribuyen a fortalecer la identidad nacional.

La directora dijo que con estas actividades, el Instituto Tecnológico de Tuxtla Gutiérrez refrenda su compromiso con la formación integral, la promoción de los valores cívicos y el respeto a la diversidad, fortaleciendo la identidad y el sentido de pertenencia de la comunidad educativa.