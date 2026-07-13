Conmemoran el Día del Abogado

La Barra Chiapaneca de Abogados conmemoró el Día del Abogado anunciando una agenda de trabajo cercana a la gente y a las instituciones para continuar sumando en la construcción de un Chiapas más justo, donde el cumplimiento de las leyes y la capacitación sean palanca de desarrollo.

Nuestra sociedad necesita mujeres y hombres convencidos de que el Derecho no es un privilegio reservado para unos cuantos, sino el instrumento más poderoso para garantizar la libertad, la igualdad y la paz social, expuso su presidente Gabriel Soberano.

El destacado abogado señaló que Chiapas viene un período de fortalecimiento e innovación de las instituciones; por ello, desde la Barra Chiapaneca de Abogados están atentos al desarrollo legislativo, jurisdiccional y de ejecución de leyes por parte del gobernador Eduardo Ramírez, en beneficio de los ciudadanos.

“Hoy no solo celebramos una profesión; hoy celebramos una vocación, una de las más nobles y al mismo tiempo de las más exigentes que puede abrazar un ser humano”, dijo en el marco de la reunión y desayuno gremial.

Respecto del escenario jurídico actual, señaló que hablar de la impartición de justicia en Chiapas no es únicamente hablar de tribunales, expedientes o sentencias. Es hablar del destino de las personas, de unidad, de desarrollo y de gobernabilidad; por ello es de vital importancia trabajar cerca de los ciudadanos y las instituciones.

Dijo que en Chiapas, ser abogado significa recorrer largas distancias para llegar a un juzgado; representa litigar en comunidades alejadas, enfrentar rezagos, limitaciones y desafíos que ponen a prueba nuestra vocación todos los días.

No queremos ser únicamente una organización que se reúna en fechas conmemorativas. Queremos ser una institución que impulse la capacitación permanente, que fortalezca la unidad del gremio, que dialogue con las instituciones, que genere propuestas y que contribuya al fortalecimiento de la cultura jurídica y del Estado de Derecho en Chiapas.