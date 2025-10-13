Conmemoran el Día Internacional de la Niña

La organización Melel Xojobal llevó a cabo la comparsa “Tejiendo nuevas prácticas de cuidado colectivo”, con niñas y adolescentes para la libre expresión y reconocimiento de sus derechos en San Cristóbal de Las Casas, para conmemorar el Día Internacional de la Niña.

“Hoy, celebramos el potencial ilimitado de las niñas y llamamos a la acción por sus derechos. En el mundo, las niñas están liderando la lucha por la justicia climática, el fin de la violencia y la construcción de un futuro mejor. Son agentes de cambio que nos inspiran”, dieron a conocer durante la manifestación realizada este fin de semana.

“Sin embargo, sus voces son ignoradas y sus derechos quedan a menudo en un segundo plano. Este día nos hace un llamado a reflexionar y actuar, para verlas por quiénes son y las soluciones que aportan, escuchar sus demandas, hacer valer sus derechos, reconocer su liderazgo, especialmente en tiempos de crisis”.

llamado a apoyarlas

Dieron a conocer que las niñas no esperan un mundo mejor, ¡lo están construyendo ahora!. Por ello hay que apoyarlas, su derecho a liderar, aprender y vivir libres de discriminación y violencias.

En el acto reconocieron a los integrantes de la Organización Melel Xojobal y celebraron su incansable labor en la defensa de los derechos de las Infancias, de las niñas y adolescentes.