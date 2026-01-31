Conmemoran en Paredón la herencia afromexicana

Con un llamado a la visibilización y el fortalecimiento de sus derechos, se desarrolló el Segundo Encuentro Cultural de los Pueblos Afromexicanos de Chiapas en la zona costera de de Paredón perteneciente al municipio de Tonalá.

El evento congregó a alrededor de 200 personas, incluyendo autoridades ejidales y representantes de comunidades que se autodeterminan afrodescendientes, como el Mancomún Indios, el Tule y Terrero-Mulatos.

En el acto, la secretaria para el Desarrollo Sustentable de los Pueblos Indígenas, Leticia Méndez Intzin, afirmó el compromiso del gobierno estatal de seguir impulsando acciones que reconozcan, visibilicen y fortalezcan a los pueblos afromexicanos, además de que vinculó este esfuerzo al concepto del Lekil Kuxlejal (buen vivir) y al marco establecido por la reforma al artículo 2° constitucional.

Actividades

El encuentro, cuya primera edición se realizó en Pijijiapan, integró reflexión y expresión cultural. Para la actual edición se desarrolló un conversatorio sobre la historia afrodescendiente en la región antecedió a presentaciones de música y danza tradicional.

La identidad compartida también se manifestó a través de una muestra gastronómica, con énfasis en mariscos locales y tamales además de una exposición de artesanías como tallados en madera que ilustran la fusión cultural de la costa.

La funcionaria subrayó que el reconocimiento oficial a estos pueblos es una prioridad de la administración actual, e hizo un llamado a colaborar en la construcción de un desarrollo que respete la identidad y promueva la justicia social para las comunidades afrochiapanecas.