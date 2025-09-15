Conmemoran Federación de Chiapas a México

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar participó en la ceremonia conmemorativa por el 201 aniversario de la Federación de Chiapas a México, acto histórico que simboliza vocación democrática, libertad e identidad mexicana, y que refrenda el amor y la lealtad a la patria, así como la unidad, la hermandad y el respeto a la diversidad y pluralidad de los pueblos.

Acompañado por el presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, Luis Ignacio Avendaño Bermúdez; el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Juan Carlos Moreno Guillén; representantes del Ejército Mexicano, la Marina y la Guardia Nacional; servidoras y servidores del pueblo; además de presidentas y presidentes municipales, el mandatario presenció la lectura del Bando Solemne y la entonación del Himno Nacional y el Himno a Chiapas.

Mensaje

En su mensaje, la secretaria general de Gobierno y Mediación, Patricia del Carmen Conde Ruiz, recordó que Chiapas decidió federarse a México como un pacto de igualdad y convicción, no por imposición, respetando su identidad y aspiraciones de justicia. Reconoció el legado de figuras como Mariano Robles, Matías de Córdova y Joaquín Miguel Gutiérrez, y aseguró que hoy los anhelos de quienes lucharon por la dignidad y el porvenir de Chiapas están bien representados bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez.

“Asumamos que en esta Nueva ERA la historia no es pasado, es responsabilidad de nuestro presente. Honremos a quienes nos dieron patria y federación con hechos y resultados; reafirmemos la grandeza de Chiapas, transmitamos a las nuevas generaciones la importancia de la memoria histórica, refrendemos nuestra convicción de seguir fortaleciendo la unidad, la gobernabilidad y la justicia social en nuestro amado estado. No olvidemos nunca el espíritu federalista y republicano que nos dio patria, tampoco que la fraternidad y el diálogo son nuestras raíces y, sobre todo, que la paz es y será lo más preciado siempre”, sostuvo.

Acto histórico

Luego de dar lectura al Bando Solemne, el fiscal general del Estado, Jorge Luis Llaven Abarca, subrayó que este acto histórico simboliza la madurez política, la unidad y la identidad mexicana que las y los chiapanecos adoptaron como legado para sus descendientes. Asimismo, convocó a conmemorar con orgullo los 201 años de la Federación de Chiapas a México, como una expresión de conciencia, dignidad y lealtad a la patria.

Tras el evento, Ramírez Aguilar envió un saludo y abrazo solidario a las chiapanecas y los chiapanecos que se encuentran fuera del estado, a quienes exhortó a sentirse orgullosos de su tierra y tener la certeza de que el gobierno de la Nueva ERA trabaja por la paz, el desarrollo y el bienestar de las familias.

“A las y los chiapanecos que están en cualquier parte del mundo, les decimos que aquí está su patria chica: Chiapas. Sepan que cuando vengan, los recibiremos con los brazos abiertos y con la certeza de que tienen un gobierno que está entregando buenos resultados a sus familias. Vengan y disfruten del estado y traigan a más gente a conocer nuestras bellezas, nuestra paz y el mundo prehispánico maya”, expresó.

En este acto conmemorativo estuvieron presentes el jefe de la Oficina de Gubernatura, Fernando Bermúdez Velasco; el secretario de Seguridad del Pueblo, Óscar Alberto Aparicio Avendaño; el comandante de la 31 Zona Militar, Juan Ignacio Hernández Velasco; el coordinador de la Guardia Nacional en Chiapas, José Inés Meléndez Estrada; los representantes de la Región Aérea del Sureste, Cleofas Valenciano Romero, y de la 22 Zona Naval, José Rafael Duncan Dekin; el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, Mario Guillén Guillén; el senador José Manuel Cruz Castellanos; la presidenta municipal de Aldama, Catalina Pérez Ruiz, y el presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Ángel Torres Culebro, entre otros.