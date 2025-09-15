Conmemoran Incorporación de Chiapas a México

Desde la sede del Gobierno Municipal, el alcalde Yamil Melgar, acompañado de autoridades civiles, militares y educativas, encabezó la ceremonia conmemorativa del CCI Aniversario de la Incorporación de Chiapas al Pacto Federal.

En su mensaje a los asistentes, el edil recordó que un 14 de septiembre de 1824, el pueblo de Chiapas formalizó su voluntad mediante un plebiscito democrático para unirse a México, hecho que representó un ejercicio inédito de soberanía.

Yamil Megar señaló que este acontecimiento histórico, fue reconocido por el Congreso mexicano y confirmado posteriormente en las distintas constituciones, consolidando así la unión política y el aporte invaluable de Chiapas a la construcción de la nación.

“Hoy celebramos no solo la unión política, sino también la riqueza cultural, artística y gastronómica de Chiapas, su lucha social y el enorme legado de sus pueblos originarios, que constituyen un pilar fundamental de nuestra identidad como país”, expresó el alcalde.

Destacan liderazgos

Acompañado por la presidenta honorífica del SDIF Tapachula, Beba Pedrero, Yamil Melgar rememoró que hace 201 años los chiapanecos decidieron sumarse a la naciente República Mexicana con esperanza en el futuro, destacando que actualmente, bajo el liderazgo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y del gobernador de Chiapas, Eduardo Ramírez, se avanza en la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, emanada de procesos profundamente democráticos.

Al evento asistió el representante de la 36ª Zona Militar, Héctor Sánchez Solares; el representante de la 22ª Zona Naval, Genaro Martínez Cárdenas; el titular de la SSPyPCM, Manuel Alejandro Lluch García; el subsecretario de la Frontera Sur, Carlos Siles; el secretario general del Ayuntamiento, Mario Orozco Mendoza; la sexta regidora, Adriana Blas Solís; el tercer regidor, Edi Alberto García Juárez; la cuarta regidora, Bertha Moreno Espinosa; la séptima regidora, Rosa Cortés Rueda; el representante del 43º Batallón de la Guardia Nacional, Emanuel Peña Espinosa; entre otros servidores públicos e invitados especiales.