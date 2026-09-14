Conmemoran la gesta heroica de los Niños Héroes

Autoridades de los tres órdenes de gobierno, mandos militares y navales, legisladores y representantes del Poder Judicial conmemoraron este 13 de septiembre el 179.º aniversario de la gesta heroica de los Niños Héroes de Chapultepec, en la Plaza de los Niños Héroes, al oriente de la capital chiapaneca.

Ante un protocolo militar estricto, el discurso oficial estuvo a cargo del general de brigada de Estado Mayor Víctor Fernández Mondragón.

“La historia de Chapultepec es la historia de jóvenes que frente a la adversidad eligieron el sacrificio antes que la rendición”, afirmó ante el público reunido en el parque.

El comandante sostuvo que la memoria de los cadetes de 1847 constituye una lección vigente. “Al evocar a quienes en aquel cerro ofrecieron su vida por la Patria, no solo recordamos hechos, renovamos compromisos con la libertad, la dignidad y la unidad nacional”, expresó.

Los valores de Chapultepec

Fernández Mondragón señaló que los valores de Chapultepec trascienden el ámbito militar. “La memoria de Chapultepec nos interpela a cultivar la integridad personal, la solidaridad comunitaria y el respeto por la vida humana”, dijo.

Agregó que “la defensa de la nación no se limita a la protección del territorio, sino que incluye la defensa de la dignidad, la justicia y la paz social”.

Ante los jóvenes asistentes, el general los llamó a asumir el legado. “Los jóvenes son el corazón del porvenir. En Chapultepec, jóvenes cadetes demostraron que la edad no limita la grandeza del espíritu”, manifestó.

“Invito a las y los jóvenes a asumir el legado de Chapultepec como un llamado a la responsabilidad, a ser protagonistas del camino, a trabajar con disciplina y creatividad y a servir a sus comunidades con generosidad”, dijo.

El comandante también convocó a la unidad nacional. “La patria nos necesita unidos en torno a objetivos comunes: la seguridad, la justicia, el desarrollo y la protección de los derechos humanos”, expresó.

Y cerró llamando a que “honremos su recuerdo con acciones concretas, con educación, con servicio, con respeto a la ley y con amor a la patria”.

Ceremonia

El acto incluyó los honores a la Bandera Nacional y el pase de lista de honor de los héroes de 1847 y 1914, los tenientes Juan de la Barrera y José Azueta, y los cadetes Juan Escutia, Agustín Melgar, Vicente Suárez, Fernando Montes de Oca, Francisco Márquez y Virgilio Uribe. Una sección de fusileros del 13.º Batallón de Infantería efectuó una salva para honrar su memoria.

La ceremonia reunió al gobernador Óscar Eduardo Ramírez Aguilar; al ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Aristides Rodrigo Guerrero García; al magistrado Juan Carlos Moreno Guillén, presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ); a la diputada Marcela Castillo Artristain, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, entre otros.