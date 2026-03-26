Conmemoran natalicio de Jaime Sabines Gutiérrez

El Congreso del Estado en coordinación con el Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), abrió sus puertas a la exposición fotográfica “Adiós a Yuria”, de Eliane Cassorla, en conmemoración de los cien años del natalicio del poeta Jaime Sabines Gutiérrez, “una de las voces más profundas de la literatura mexicana”, señaló la diputada Alejandra Gómez Mendoza, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, al dar la bienvenida.

La muestra fotográfica “Adiós a Yuria”, destacó la presidenta del Congreso, representa un homenaje que nos acerca a la sensibilidad, el amor y la memoria que habitan en su obra.

“Como bien señaló Octavio Paz, Sabines escribía con una fuerza directa y conmovedora, capaz de tocar el alma de quien lo lee. Desde esta Casa del Pueblo, abrimos las puertas a la cultura y a la memoria, para que el legado de nuestro Poeta Mayor siga vivo en las nuevas generaciones”.

Ante el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mario Guillén Guillén, la directora del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), Angélica Guadalupe Altuzar Constantino, reconoció el interés del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar por la cultura, y por ello, este año está reconocido como el Año de Jaime Sabines.

“Hoy, el espíritu amoroso de Chiapas, de los hombres y las mujeres amorosos de Chiapas, nos acompaña en la celebración de los 100 años del Poeta Mayor de esta entidad y es el Poeta Mayor porque logró llenar la mayoría de los corazones de las y los lectores, no solamente de esta entidad sino de México y de varias partes del mundo”, destacó.

Más adelante, la comitiva y diputadas y diputados que integran la Sexagésima Novena Legislatura recorrieron la exposición fotográfica de Sabines, que se instaló en el vestíbulo del Poder Legislativo.