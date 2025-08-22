Conmemoran natalicio de Joaquín Miguel Gutiérrez

El gobernador Eduardo Ramírez Aguilar asistió a la conmemoración del 229 aniversario del natalicio del general Joaquín Miguel Gutiérrez, a quien describió como una de las figuras más trascendentes en la historia de Chiapas, al resaltar su legado y la lucha por la unión igualitaria con México.

En la ceremonia, celebrada en el parque Central de la capital chiapaneca, se realizó la colocación de una ofrenda floral y una guardia de honor, con la presencia de autoridades militares, legisladoras y legisladores, autoridades municipales, así como integrantes de las logias masónicas, entre otros.