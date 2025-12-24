Conmemorará centenario del natalicio de Jaime Sabines

El Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta) conmemorará el centenario del natalicio del poeta Jaime Sabines Gutiérrez (25 de marzo de 1926-19 de marzo de 1999), con una serie de actividades que difundirán la obra literaria del autor, así lo dio a conocer Angélica Altuzar Constantino, directora general del Consejo, al término de la sesión ordinaria en el Congreso del Estado de Chiapas, donde las diputadas y las diputados votaron a favor para que se declarara el año 2026, como el año del poeta Jaime Sabines Gutiérrez.

Dictamen

El dictamen presentado por las comisiones de Educación, Cultura y Chiapanequidad, fue llevada a sesión ordinaria, donde las diputadas María Roselia Jiménez, Selene Cruz y Silvia Esther Argüello, destacaron la vida y obra de uno de los grandes poetas mexicanos del siglo XX, autor de Tarumba y Los amorosos.

La titular de Coneculta, Altuzar Constantino, resaltó el impulso del decreto que hizo el Ejecutivo del estado ante el Congreso, para que el 2026 sea decretado el año de Jaime Sabines Gutiérrez.

“Jaime Sabines conecta a través de su literatura y poesía con las almas sencillas y cotidianas; que el año 2026 se declara con el nombre de un poeta, habla de la importancia que se les da a las letras, a las artes y las culturas de Chiapas”, compartió Altuzar Constantino.

Actividades

En el marco de la conmemoración se realizarán: la elaboración de un billete de lotería con el nombre del poeta y el fragmento de uno de sus poemas; así como encuentros literarios en torno a su obra, la publicación de una selección poética que fomente la lectura en las juventudes y la promoción de su obra en más de 60 recintos del territorio chiapaneco.

Durante la sesión ordinaria se contó con la asistencia de destacados promotores culturales, poetas, escritoras y escritores, así como artistas del gremio cultural de Chiapas.