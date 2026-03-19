Conmemorará Coneculta el natalicio de Jaime Sabines

El Gobierno del Estado, a través del Consejo Estatal para las Culturas y las Artes de Chiapas (Coneculta), en conjunto con la familia del poeta mayor, conmemorará del 19 al 25 de marzo el centenario del natalicio de Jaime Sabines Gutiérrez (1926-2026).

Esta celebración se construye de manera entrañable y compartida, honrando la memoria de quien sigue siendo una voz viva y necesaria en la literatura universal.

A cien años de su nacimiento, su poesía continúa siendo un referente indispensable para comprender la sensibilidad contemporánea, abordando temas universales como el amor, la muerte, la soledad y la cotidianidad.

Jornada

La jornada iniciará el 19 de marzo a las 12:00 horas en el Teatro Francisco I. Madero, con el montaje escénico “A estas horas, aquí”, elaborado por alumnos y docentes del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Chiapas (Cecytech) que entrelaza poesía, música original e imagen para dialogar con el público contemporáneo.

El 20 de marzo a las 18:00 horas, en el Corredor Tarumba del Centro Cultural de Chiapas Jaime Sabines, la Banda de Música del Gobierno del Estado ofrecerá un concierto en homenaje al poeta. Posteriormente, el 23 de marzo, de 10:00 a 13:00 horas, se llevará a cabo el concurso de declamación Jaime Sabines, en coordinación con la Secretaría de Educación del Estado. La celebración continuará el 24 de marzo a las 18:00 horas, también en el Corredor Tarumba, con la presentación del grupo Bella Época y su propuesta “Habría que bailar Danzón”.

El 25 de marzo se realizará una jornada especial: a las 11:00 horas se inaugurará la exposición fotográfica Jaime Sabines: Adiós a Yuria, de la francesa Eliane Cassorla; a las 17:30 horas se proyectará el video El aroma de La luna, lectura de Joan Manuel Serrat; y finalmente, a las 18:00 horas, se celebrará el conversatorio Yo no lo sé de cierto, sobre la obra y figura de Jaime Sabines, con la participación de Luis García Montero, director del Instituto Cervantes, y Balam Rodrigo, Premio Internacional de Poesía Jaime Sabines 2014, moderada por la escritora Claudia Guillén, en el Teatro Universitario de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach).