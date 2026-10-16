Conmemorará Unicach 50 años de edificio histórico

A 50 años de la inauguración del edificio que actualmente alberga el Centro Universitario de Información y Documentación (CUID) de la Universidad Autónoma de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), el recinto conmemorará su aniversario con un ciclo de conferencias enfocado en la preservación de archivos, el acceso a la información y los desafíos que enfrenta la investigación ante el avance de las nuevas tecnologías, informó su director, Luis Felipe Martínez Gordillo.

Las actividades, dijo, se desarrollarán el 27 y 28 de octubre, con la participación de 25 ponentes en tres mesas de discusión, tres conferencias, una exposición fotográfica y dos talleres.

Inmueble

El programa corresponde al quinto ciclo de conferencias “Retos para el acceso abierto a la información y documentación”, que este año se enmarca en los 50 años del inmueble, inaugurado el primero de noviembre de 1976.

El edificio fue concebido originalmente como biblioteca pública del estado y, con el paso del tiempo, se adaptó para albergar el Archivo Histórico y otras áreas de documentación.

Actividades

Como parte de la conmemoración se realizará una exposición fotográfica sobre el inmueble y personajes relacionados con su historia.

Además, se abordarán las características arquitectónicas que lo distinguen, así como la historia de otros edificios emblemáticos de Tuxtla Gutiérrez.

Las actividades académicas también incluirán una mesa sobre el rescate y la historia de los archivos, con temas relacionados con la conformación de la Hemeroteca del Congreso del Estado y la documentación de asuntos políticos.

Asimismo, se analizará la evolución de las prácticas de investigación en la historia del periodismo frente a la incorporación de la Inteligencia Artificial (IA).

Martínez Gordillo señaló que la modernización tecnológica debe contribuir a facilitar el acceso a la información, sin sustituir ni restar importancia a los documentos originales, pues estos constituyen fuentes primarias para reconstruir y verificar procesos históricos, políticos, culturales y jurídicos.

En ese sentido, destacó la relevancia del Archivo Histórico que resguarda el CUID, cuyos documentos pueden aportar elementos para investigaciones sobre la historia de Chiapas, incluidos asuntos legales y territoriales.

Sin embargo, reconoció que el crecimiento de las colecciones y la llegada de nuevas donaciones también plantean necesidades de espacio, estantería y conservación especializada.

El programa contempla además dos talleres. Uno estará relacionado con la investigación a partir de registros sonoros y audiovisuales, con la participación de María Luisa de la Garza y Roberto Campos, vinculados con el Cesmeca y la UNAM.

El segundo taller estará enfocado en el manejo y la conservación de documentos históricos, un trabajo que requiere procedimientos específicos para evitar el deterioro del papel y garantizar la preservación de los materiales.