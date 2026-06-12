Conmemorarán a Simón Pedro Pérez

A cinco años del asesinato de Simón Pedro Pérez, defensor de derechos humanos, la organización sociedad civil Las Abejas de Acteal conmemorará la memoria de quien, señalaron, fue un luchador incansable de los proyectos extractivistas.

El evento tendrá lugar los días 4 y 5 de julio, y la organización invitó tanto al pueblo creyente, como a defensores y “mujeres y hombres de buen corazón”, con el fin de exigir que la privación arbitraria de la vida de Simón Pedro se esclarezca y haya justicia verdadera.

Celebración espiritual

El 4 de julio se prevé una celebración espiritual en el lugar del asesinato en Simojovel, a las 8 de la mañana, seguido de un traslado a la casa de Simón Pedro en el ejido Nuevo Israelita. Ese día también se contempla un momento cultural por la tarde en Acteal Tierra Sagrada.

El segundo día se realizará una peregrinación desde la tijera Majomut hacia Acteal, así como una lectura de comunicados y celebración de Eucaristía que finalizarán con una comida hacia las 2 de la tarde.

La invitación, firmada por la mesa directiva de Las Abejas de Acteal, indica que habrá transmisión a través de Facebook de los eventos contemplados.