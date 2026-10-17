Conmemorarán la lucha contra el cáncer de mama

La Secretaría de Salud de Chiapas invita a las mujeres y a la población en general al evento conmemorativo por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer de Mama, que se llevará a cabo el próximo 19 de octubre en las instalaciones del Centro de Convenciones y Polyforum Chiapas.

Como parte de las actividades programadas, a partir de las 8 de la mañana se instalarán ocho Unidades Móviles para la Atención Integral (UMAI Antzetik), que ofrecerán de forma gratuita el servicio de mastografía a mujeres de 40 a 69 años de edad. Los requisitos son: copia de identificación oficial, un número telefónico de contacto y acudir sin haberse puesto talco, cremas ni desodorante.

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Además, habrá módulos informativos para orientar a la población asistente sobre los programas preventivos que maneja la Secretaría de Salud para atender la salud de la mujer: cáncer de mama, salud sexual y reproductiva, lactancia materna, prevención de la violencia y vacunación.

El cáncer de mama es una de las principales causas de mortalidad en mujeres en edad reproductiva, para revertir esta situación es fundamental la detección oportuna a través de tres acciones básicas: autoexploración de mamas cada mes, a partir de los 20 años de edad; exploración clínica por personal de salud, desde los 25 años; y la mastografía, de 40 a 69 años.