Conoce Delgado modelo de educación para adultos

Bajo el liderazgo del gobernador Eduardo Ramírez Aguilar, Chiapas avanza en la consolidación de una nueva etapa del programa Chiapas Puede, orientada a dar continuidad educativa a las personas adultas que han participado en los procesos de alfabetización, mediante el diseño de un modelo de educación primaria que reconozca sus saberes, experiencias y aprendizajes de vida.

En este contexto, el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, conoció de primera mano los avances de esta propuesta, cuya coordinación y diseño encabeza el secretario de Educación de Chiapas, Roger Mandujano, en colaboración con especialistas de la Universidad Autónoma de Chiapas (Unach) y equipos académicos de la propia Secretaría.

Alternativa educativa

Durante la jornada, Mario Delgado atestiguó la aplicación de herramientas pedagógicas y metodológicas a un grupo de mujeres y hombres del municipio de San Juan Chamula, como parte de los trabajos para construir una alternativa educativa que responda a sus necesidades, contextos socioculturales y trayectorias de aprendizaje.

El proyecto se desarrolla mediante cuatro ejes estratégicos: verificación, acreditación, Aprendizaje 360 y un modelo de concienciación basado en herramientas proyectivas, particularmente el Test de Apercepción Temática. Estos componentes, articulados por Roger Mandujano, buscan integrar el reconocimiento de conocimientos, la certificación de aprendizajes y la formación integral, colocando en el centro a las personas y sus realidades.

Uno de los elementos centrales de esta propuesta es el modelo Aprendizaje 360, que contempla cuatro dimensiones fundamentales: saber, hacer, ser y convivir. A ello se suma la incorporación de los campos formativos de la Nueva Escuela Mexicana (NEM), vinculados con la filosofía del Lekil Kuxlejal o Buen Vivir, para construir una experiencia educativa pertinente, intercultural y cercana a la realidad de las comunidades.

Asimismo, la aplicación de herramientas proyectivas permite aproximarse a las percepciones, experiencias y formas en que las personas interpretan su entorno, aportando elementos para comprender mejor sus procesos de aprendizaje y las condiciones sociales que los acompañan. En esta ocasión, la participación de mujeres y hombres de San Juan Chamula permitió continuar explorando estas dimensiones desde una perspectiva comunitaria.

Con esta iniciativa, Roger Mandujano encabeza la articulación de un equipo multidisciplinario que trabaja en el diseño de una nueva alternativa para la educación primaria de personas adultas, con el propósito de que la alfabetización tenga continuidad y que los conocimientos adquiridos a lo largo de la vida también encuentren reconocimiento académico.

Avances

La presencia de Mario Delgado Carrillo permitió conocer los avances de este proceso y el trabajo académico y metodológico que se desarrolla en Chiapas para ampliar las oportunidades educativas de la población adulta, en consonancia con la transformación educativa nacional.

De esta manera, el Gobierno de Chiapas, encabezado por Eduardo Ramírez Aguilar, y la Secretaría de Educación, bajo la conducción de Roger Mandujano, fortalecen una política educativa que busca ir más allá de la alfabetización: abrir nuevas oportunidades de formación, reconocer los saberes comunitarios y garantizar que aprender y continuar estudiando sea una posibilidad a lo largo de toda la vida.