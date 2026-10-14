Conocen productores el riego solar y la nutrición orgánica regenerativa

Productores chiapanecos participaron en una demostración de riego solar y nutrición orgánica regenerativa (NOR) en la huerta “El Progreso” ubicada en el municipio de Tonalá, esto con el fin de compartir alternativas tecnológicas y prácticas de producción agrícola.

El ingeniero Exo Yuban Ayanegi Méndez fue el encargado de dar a conocer el sistema de riego, mientras que Anselmo Cigarroa de Aquino, anfitrión del encuentro y propietario de Agropasto, explicó los principios de la NOR y su aplicación en cultivos de mango

Conocimientos

Durante las pláticas, los productores conocieron las características de sus tierras, la disponibilidad de nutrientes y las alternativas para aprovechar el potencial de sus huertos y parcelas.

Cigarroa explicó que su propuesta contempla el uso de materia orgánica, vermicomposta y preparados líquidos con microorganismos benéficos, para favorecer los procesos biológicos del suelo y el desarrollo de los cultivos.

“Yo tengo confianza con la NOR. No necesitamos usar ningún fertilizante químico”, señaló sobre el manejo que aplica en su huerta.

En el encuentro se destacó la importancia de explorar nuevas tecnologías y prácticas que mejoren la calidad de frutas, verduras y otros productos, y fortalezcan las oportunidades comerciales de los productores. Para llegar a mercados de exportación, deben considerar los requisitos sanitarios, de calidad y trazabilidad correspondientes.

La jornada permitió intercambiar conocimientos y experiencias sobre alternativas de producción, con énfasis en el aprovechamiento de los recursos del suelo.