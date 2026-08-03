Conquista Chiapas el paladar de los poblanos

Este fin de semana, la gastronomía de Chiapas se hizo presente en el encuentro gastronómico que se llevó a cabo en Puebla, donde se dieron cita miembros de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Esta visita encabezada por Cristhian Pérez, presidente de la Canirac Chiapas, tuvo un rotundo éxito, al presentar e impulsar a restauranteros, productores y cocineras tradicionales, consolidando así una agenda de colaboración entre Puebla y Chiapas.

Alianzas

En entrevista, el presidente de la Canirac compartió que el encuentro en la ciudad de la talavera permitió fortalecer alianzas estratégicas y abrir nuevas oportunidades para el posicionamiento de la gastronomía chiapaneca a nivel nacional.

Además, agradeció el apoyo y respaldo de la Canirac Nacional, así como de la Canirac Puebla; Cristhian Pérez reconoció el recibimiento cálido y colaborativo de los medios de comunicación poblanos, quienes abrieron sus espacios y permitieron compartir con miles de personas la grandeza de la gastronomía chiapaneca.

El presidente de la Canirac Chiapas concluyó con un agradecimiento a Eduardo Ramírez Aguilar, gobernador del Estado, por impulsar una visión que proyecta la riqueza gastronómica de nuestro estado. Asimismo, reconoció el acompañamiento de Gerardo Toledo durante esta importante misión.