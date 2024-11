Conquistan Tuxtla con sazón y con su cultura

En una de las esquinas del Parque Central de Tuxtla Gutiérrez, decenas de familias venezolanas que buscan la manera de obtener recursos han decidido emprender con pequeños negocios que llevan el sazón y estilo caribeño.

A pesar de estar a miles de kilómetros de su país no olvidan sus raíces. Los viajantes contaron que a donde van su intención es mostrar un poco de su cultura como lo han hecho en Colombia, Chile, Perú y ahora México.

Sazón venezolano

Freddy Rivas y su familia llegaron a la capital hace dos semanas, desde ese tiempo se ha dedicado a la venta de comidas con el estilo venezolano como: carne, pollo guisado con arroz y pasta, arepas y la chicha, una bebida tradicional del caribe a base de arroz y sémola de trigo.

“Acá los mexicanos se nos acercan y nos compran, no he tenido un mal trato y me siento agradecido por eso”, dijo Freddy.

Aunque aseguran que muchas veces la ganancia no es tanta, mínimo les alcanza para pagar la renta de un espacio y a su vez esto beneficia a que continúen cocinando y vendiendo sus comidas.

En este punto del Parque Central también otros colegas suyos se han instalado, vendiendo postres y realizando trenzas estilo caribeñas que se han vuelto populares en la ciudad.

Estilo caribeño

Mayra Barrios, proveniente de Caracas, carga consigo un banco y un cartel en el que ofrece trenzas y peinados con el estilo venezolano. Aunque es pequeño y sencillo el emprendimiento que realiza asegura que esto le ha dado de comer en los lugares en los que ha pasado.

No estudió estilismo, cuenta que es un don que su madre le heredó y al que le aprendió muy bien, “realizo las trenzas de boxeadora, completas y con extensiones” contó Mayra.

Agradecieron la ayuda de las personas y quienes muestran interés en lo que hacen y pidieron que su trabajo no sea mal visto, pues lo único que quieren es mostrar un poco de su cultura en suelo mexicano.