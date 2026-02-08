Consagran altar en comunidad de Chalchihuitán

El obispo de la diócesis de San Cristóbal de Las Casas, Rodrigo Aguilar Martínez y feligreses participaron en la consagración del altar y dedicación de la iglesia al Sagrado Corazón de Jesús de la comunidad de Pom, municipio de Chalchihuitán.

El obispo fue acompañado por el presbítero Francisco Lara y la comunidad católica del pueblo parroquial de San Pablo Chalchihuitán, quienes acudieron con flores y velas en mano.

Los feligreses llegaron al paraje Pom, a la Iglesia recién terminada en su interior, luego del recorrido por las veredas de las montañas junto a los líderes católicos.

Hacen ritual

Con el ritual del Riox dieron la bienvenida al obispo para iniciar la peregrinación hacia al templo, al sonido del caracol acompañado por los servidores de la parroquia. “Momentos únicos en la vida de fe del pueblo parroquial de San Pablo Chalchihuitán”.

Durante la homilía, el obispo Rodrigo Aguilar Martínez, expresó “lo sagrado que es celebrar el sacrificio de Cristo, centro de nuestra vida cristiana”.

Cariño especial

Asimismo, recordó que Chalchihuitán fue la primera parroquia que visitó después de tomar posesión canónica en la diócesis, y Pom fue la comunidad que visitó para elevar a Dios una oración por los desplazados en un frío enero de 2018.

Después de la homilía se realizó la consagración del altar, acompañado por la letanía de los Santos, oraciones propias y a la unción del altar con el Santo Crisma, incensación del altar, se encendió la luz y revestimiento del altar.

Los católicos de la comunidad agradecieron al obispo por su cercanía y cariño a la parroquia de San Pablo, al Seminario Conciliar por su presencia, a las hermanas de la Caridad de Jesús Buen Pastor por su desempeño en la parroquia.