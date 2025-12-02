﻿﻿
Consejo Directivo entrará en funciones en enero

Diciembre 02 del 2025
Adrián Hernández Hernández, presidente electo del próximo VI Consejo Directivo. CP
Con una visión renovada y expectativas favorables para el próximo bienio, el Colegio de Ingenieros Civiles de Tuxtla Gutiérrez (CICTG) dará inicio en enero, a las actividades del VI Consejo Directivo 2026-2027.

De acuerdo con el presidente electo del próximo VI Consejo Directivo, Adrián Hernández Hernández, la nueva administración arrancará con el compromiso de fortalecer la ética profesional, consolidar el crecimiento institucional y avanzar en proyectos estratégicos que impulsen el desarrollo del Colegio y de la ingeniería civil chiapaneca, dando además continuidad al proyecto de edificación de instalaciones propias iniciado por el actual V Consejo Directivo.

Refirió que el Consejo Directivo que lo acompañará, está conformado por ingenieros civiles comprometidos y con amplia experiencia tanto en el ámbito público como en el privado.

Objetivo

Además, con el objetivo de fortalecer la representación del colegio y escuchar la visión de sus distintas regiones, la mesa directiva incluye a colegiados provenientes de Yajalón, San Cristóbal de Las Casas, Palenque y Tuxtla Gutiérrez.

Hernández Hernández subrayó que una de las prioridades de su administración será profundizar la vinculación con las universidades, con el fin de propiciar cursos y programas de capacitación que acerquen la innovación tecnológica a las y los profesionales de la ingeniería civil en Chiapas, así como el acercamiento de los jóvenes universitarios con las actividades profesionales y gremiales.

